Cort, que 'bisou' em vitórias em etapas na sexta-feira, em Tavira, parte para os 177,9 quilómetros entre Albufeira e o ponto mais alto de Loulé com 18 segundos de vantagem sobre o português Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), segundo, com o belga Ilan van Wilder (Soudal Quick-Step) na terceira posição, a 20.

Entre os participantes da 49.ª edição, há três homens que sabem o que é erguer os braços no alto do Malhão: o colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), que venceu no ano passado, o francês Élie Gesbert (Arkéa-Samsic) e o polaco Michal Kwiatkowski (INEOS), respetivamente vencedores em 2021 e 2018.

O pelotão vai partir de Albufeira às 11:20 e enfrenta a primeira contagem de montanha do dia, uma terceira categoria em Picota, logo ao quilómetro 47,1.

Antes de o Malhão aparecer duplamente no trajeto dos ciclistas, estes terão ainda de superar outras duas contagens de terceira categoria, a primeira em Vermelhos (111,1), e a segunda em Alte (140,4), antecedidas da meta volante de São Brás de Alportel.

O melhor está, no entanto, reservado para o final, com a primeira escalada ao ponto mais alto de Loulé a acontecer a partir do quilómetro 151,2. Aí, o pelotão enfrentará pela primeira vez os 2,6 quilómetros com inclinação média de 9,2% da subida mais conhecida da 'Algarvia', antes de percorrer um circuito final, que desemboca na meta, onde a chegada dos primeiros corredores está prevista para as 15:56.

AMG // VR

Lusa/Fim