"A direção do Málaga FC comunicou hoje ao plantel de futebolistas profissionais a intenção de iniciar um procedimento de despedimento coletivo", informou em comunicado o clube andaluz.

Segundo fontes do clube, citadas pela agência de notícias espanhola Efe, vão ser 11 os jogadores atingidos por este processo, e, de acordo com o diário desportivo espanhol Marca, entre eles está o extremo português Renato Santos, de 28 anos, que cumpriu boa parte da formação no Sporting, tendo saído há duas épocas do Boavista para Espanha.

O Málaga, da segunda divisão espanhola, que anunciou a chegada do ponta-de-lança Orlando Sá já em agosto, confirmou que o despedimento coletivo vai incidir "diretamente sobre o plantel da primeira equipa", sendo decisivo para a reestruturação económica que o emblema atravessa.

DN // AMG

Lusa/Fim