Com cinco derrotas nos cinco jogos que já disputou no Grupo C, a seleção são-tomense segue em quarto e último lugar, sem pontos conquistados, faltando-lhe agora cumprir calendário na última jornada, em 28 de março, com a deslocação ao Gana, enquanto o Sudão recebe a África do Sul.

Sudão, África do Sul e Gana estão com nove pontos, com os sudaneses com um jogo disputado a mais que os seus adversários diretos, que jogam entre si na quinta-feira.

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas estava marcada para este ano, mas acabou por ser adiada para 2022 - apesar de manter a designação CAN2021 - para não coincidir com a Copa América e o Euro2020, que foram adiados devido à pandemia de covid-19.

No Estádio Nacional 12 de Julho, em São Tomé, os golos do encontro foram apontados por Mohamed Abdel Rahman (27 minutos) e por Saif Eldin Terry (53).

