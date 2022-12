Com um prólogo seguido de 14 etapas, os 820 participantes enfrentam um total de 8549 quilómetros, 4706 deles cronometrados, com "mais dureza" do que a prova de 2022.

"No ano passado, muitos disseram que sentiam falta de mais dificuldade. O terreno nem sempre nos propicia aquilo que queremos. Por isso, tivemos que dar voltas à cabeça. Fomos em busca de mais dificuldades e de percursos mais extensos", frisou o diretor da corrida, o francês David Castera, durante a apresentação da prova, em direto do site oficial do rali.

A edição de 2023 vai cruzar a Arábia Saudita, país que acolhe a prova pelo quarto ano consecutivo, desde a costa do Mar Vermelho até ao Golfo da Arábia.

A primeira semana será marcada pelas especiais mais longas, com mais de 400 quilómetros, enquanto as dunas chegam na segunda metade da prova, que inclui uma etapa maratona entre as 11.ª e 12.ª etapas.

Entre as novidades no regulamento, destaque para a eliminação dos descansos obrigatórios de 20 minutos a meio das etapas para os pilotos das motas, bem como um sistema de bonificação para os vencedores das etapas nas duas rodas, que até aqui tinham a obrigação de abrir a pista no dia seguinte, o que prejudicava a navegação.

À partida, no dia 31 de dezembro, num mega-acampamento criado especialmente para o efeito, estarão 455 veículos, com 820 participantes.

O britânico Sam Sunderland (GasGas) parte como favorito nas motas, depois da vitória conquistada em 2022, mas terá a concorrência da armada KTM, com o argentino Kevin Benavides e o austríaco Mathias Walkner, assim como da Honda, dirigida por Ruben Faria, com o francês Adrien van Beveren, o norte-americano Ricky Brabec e o chileno Pablo Quintanilla. A Husqvarna terá no norte-americano Skyler Howes o seu ponta de lança.

Nos automóveis, Nasser-Attiyah (Toyota), do Qatar, parte como favorito devido à vitória alcançada na edição anterior, mas a concorrência da Audi e dos seus carros elétricos, entregues ao francês Stéphane Peterhansel, ao espanhol Carlos Sainz e ao sueco Mathias Ekstrom, será um dos principais motivos de atração.

Será preciso contar, ainda, com o francês Sébastien Loeb (BRX), que foi vice-campeão mundial, precisamente atrás de Al-Attiyah.

À margem da prova principal, volta a disputar-se o Dakar Classic, para viaturas usadas em edições anteriores ao ano 2000.

Etapas:

31 dez, Prólogo, Jeddah Sea Camp - Hail (10 km de setor cronometrado)

01 jan, 1.ª etapa, Hail - Sea Camp (368)

02 jan, 2.ª etapa, Hail - Al Ula (431)

03 jan, 3.ª etapa, Al Ula - Hail (447)

04 jan, 4.ª etapa, Al Qaisumah - Hail (425)

05 jan, 5.ª etapa, Hail -- Hail (375)

06 jan, 6.ª etapa, Hail - Al Duwadimi, (466)

07 jan, 7.ª etapa, Al Duwadimi - Al Duwadimi (473)

08 jan, 8.ª etapa, Al Duwadimi -- Riade (407)

09 jan, Dia de descanso, Riade

10 jan, 9.ª etapa, Riade -- Sau (439)

11 jan, 10.ª etapa, Sau -- Sau (114)

12 jan, 11.ª etapa, Bisha -- Sau (275)

13 jan, 12.ª etapa, Sau -- Sau (185)

14 jan, 13.ª etapa, Sheybah - Al-Hofuf (154)

15 jan, 14.ª etapa, Al-Hofuf -- Dammam (136)

