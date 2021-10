Na atualização dos números, o clube informou que às 13:00 o número de sócios que votaram se situa nos 16.827.

Na comparação com as eleições de outubro de 2020 - que teve uma votação recorde de 38.102 associados, o Benfica avançou desde logo que três horas após a abertura das urnas, às 08:00, já tinham sido ultrapassados os números verificados há um ano no mesmo período, com o registo de mais de 10 mil antes do meio-dia.

Como expectável, o pavilhão nº 2 do estádio da Luz regista a maior afluência de sócios, com mais de seis mil votantes, num ato eleitoral de voto que também envolve 24 casas do clube, ou o voto eletrónico para os Açores, Madeira e para os sócios no estrangeiro.

O ex-futebolista e candidato a presidente para lista A, Rui Costa, foi um dos que já marcou presença no pavilhão, ao exercer o seu direito de voto às 12:42.

Ao início da tarde é esperado que também o candidato da lista B, o empresário Francisco Benitez, marque presença no Estádio da Luz, para depositar o voto em urna.

Durante a manhã foram muitas as figuras que passaram pelo recinto e pelo pavilhão nº2, nomeadamente o treinador da equipa de futebol, Jorge Jesus, os futebolistas Rafa ou André Almeida, os ex-futebolistas Shéu, Luisão, Dimas ou Simão Sabrosa, ou o antigo candidato e vice-presidente do clube Rui Gomes da Silva.

As eleições do Benfica decorrem das 08:00 às 22:00, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube de norte a sul do país, sendo que os sócios residentes nos Açores, na Madeira ou no estrangeiro irão votar via 'online'.

