Cort, de 30 anos, cumpriu os 203,1 quilómetros entre Faro e Tavira em 05:05.14 horas, batendo sobre a meta o italiano Filippo Ganna (INEOS), segundo, e o belga Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), terceiro, com Rui Oliveira (UAE Emirates) em sexto e Rui Costa (Intermarché-Wanty-Circus) em sétimo.

Na geral, o dinamarquês tem agora 18 segundos de vantagem para Rui Costa, que é segundo, e 20 para o belga Ilan Van Wilder (Soudal-QuickStep), terceiro.

No sábado, a quarta e penúltima etapa da 49.ª edição liga Albufeira ao alto do Malhão em 177,9 quilómetros, antes do contrarrelógio decisivo de domingo, em Lagoa.

