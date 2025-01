Madison Keys, 14.ª do mundo, venceu o seu primeiro Grand Slam, na segunda final, depois de ter perdido o embate decisivo do Open dos Estados Unidos em 2017, impondo-se a Sabalenka, por 6-3, 2-6 e 7-5, em duas horas e dois minutos.

Este foi o sexto encontro entre Madison Keys e Aryna Sabalenka e o segundo triunfo da norte-americana, frente à bielorrussa, líder do ranking mundial, que, além das duas vitórias no 'Happy Slam' é a detentora do Open dos Estados Unidos.

