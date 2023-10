Perante quase 2.200 adeptos, a equipa da região chinesa, número 185 do ranking mundial, equilibrou a segunda mão, mas não conseguiu inverter a derrota por 5-1 sofrida na primeira partida, na capital birmanesa, a 12 de outubro.

Tal como em Rangum, Myanmar, número 161 do ranking da FIFA, dominou a posse de bola e criou perigo aos 15 minutos, num remate de fora da área que passou muito perto do poste esquerdo, pelo médio Nay Moe Naing.

Macau respondia através de contra-ataques rápidos e lançamentos em profundidade e esteve perto do golo aos 45+1 minutos, quando o capitão Nicholas Torrão, de origem portuguesa, cabeceou ao lado após um cruzamento da esquerda.

Macau começou o encontro com mais dois jogadores de origem portuguesa como titulares, o central Vítor Almeida e o médio Nuno Pereira, que joga no Imortal, do Campeonato de Portugal, sendo que o central Filipe Duarte, formado no Benfica, entrou aos 69 minutos, e o defesa lateral Amâncio Goitia aos 82 minutos.

Já na segunda parte, Macau voltou a criar perigo, com Nuno Pereira a rematar de muito longe para uma boa defesa do guarda-redes Sann Satt Naing.

Myanmar teve a melhor oportunidade aos 62 minutos, quando uma falha de um defesa, após um cruzamento da direita, deixou a bola na pequena área, mas, com a baliza à mercê, o médio Moe Aung Lwin, um dos nove jogadores a atuar no estrangeiro, atirou por cima.

Com o empate, Myanmar qualificou-se para a fase de grupos do apuramento da Ásia para o Mundial2026, onde irá defrontar o Japão, a Síria e a Coreia do Norte, no Grupo B.

Em março, a seleção de futebol de Macau tornou-se numa das últimas do mundo a regressar aos jogos, depois de uma interrupção de quase três anos imposta pela pandemia da covid-19.

Lázaro Oliveira, antigo treinador do Estrela da Amadora, assinou contrato com a Associação de Futebol de Macau (AFM) em outubro de 2019, mas só conseguiu regressar após o território ter abandonado, em dezembro passado, a política de 'zero covid', que incluía a restrição das entradas e quarentenas que chegaram a ser de 28 dias.

A última partida de Macau antes da pandemia foi em junho de 2019, quando um golo de Filipe Duarte garantiu a primeira vitória em qualificações para campeonatos do mundo, ao bater o Sri Lanka por 1-0, em casa.

A equipa acabou por não seguir em frente, uma vez que a AFM decidiu não enviar a seleção para disputar a segunda mão no Sri Lanka, por razões de segurança, após mais de 250 pessoas terem morrido em ataques bombistas em 21 de abril de 2019.

