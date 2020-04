Macau 2020: GRANDE PRÉMIO “SEGUE EM FRENTE COMO PLANEADO” Seria a 67ª edição do Grande Prémio desporto MotoSport desporto/macau-2020-grande-premio-segue-em-frente-como_5e8b362295e8c819451dff4a





Macau pode ser um dos únicos grandes eventos de corridas de estrada do ano a realizar-se, já que os organizadores do Grande Prémio afirmam que avançam com os seus planos para 2020.

Os organizadores da corrida urbana do Grande Prémio de Macau afirmaram que estão a avançar com os preparativos para o evento, na esperança de que as restrições em torno dos encontros de grupo diminuam quando chegar a data do evento.

Numa declaração emitida, lê-se: “A organização do 67.º Grande Prémio de Macau, que deverá realizar-se de 19 a 22 de Novembro de 2020, está em curso de acordo com o calendário.”

Com o Tourist Trophy da Ilha de Man cancelado em 2020, o Northwest 200 adiado indefinidamente e o GP do Ulster também cancelado, o evento pode ser uma das únicas hipóteses que os fãs do circuito urbano têm de ver corridas de alto nível em 2020. Por esta razão, não é surpreendente (embora talvez um pouco arriscado) que os organizadores continuem interessados em impulsionar o evento.

O evento é um pilar no calendário de corridas de motos e carros, uma vez que as duas formas de automobilismo aparecem na mesma ocasião, tornando-se Macau num evento único para ver e competir. Atrai grandes corredores do TT anualmente, com nomes como John McGuinness, Michael Rutter e Peter Hickman todos presentes no evento. O evento do ano passado foi atrapalhado por uma série de bandeiras vermelhas devido a graves acidentes, com Michael Rutter a vencer a versão encurtada do Suncity Group Macau Motorcycle GP.

Com as restrições do Covid-19 a começarem a diminuir na China, as hipóteses de os locais poderem participar do evento podem ser bastante elevadas. Resta saber se as autoridades chinesas vão querer ou não juntar no território adeptos, pilotos e equipas de todo o mundo.