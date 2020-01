M-SPORT: OUTRA CRIAÇÃO APELATIVA A M-Sport Ford World Rally Team, apresentou a nova e impressionante decoração do seu Ford Fiesta WRC para a temporada de 2020 do Mundial de Ralis. Saída da ‘pena’ do Designer Gráfico Phil Dixon, a nova decoração tem novamente o potencial de ser novamente a favorita dos adeptos, algo que algumas equipas descuram. Mas não desporto AutoSport desporto/m-sport-outra-criacao-apelativa_5e16ff66b846211c158cfeeb





A M-Sport Ford World Rally Team, apresentou a nova e impressionante decoração do seu Ford Fiesta WRC para a temporada de 2020 do Mundial de Ralis. Saída da ‘pena’ do Designer Gráfico Phil Dixon, a nova decoração tem novamente o potencial de ser novamente a favorita dos adeptos, algo que algumas equipas descuram. Mas não a M-Sport.

Para esta temporada, a sua visão inspirou-se nas decorações do início da década de 90, e os Fiesta têm um tema que tem tanto de moderno como de clássico, curiosamente num ano em que a equipa olha para o futuro com um novo line-up jovem e ambicioso.

O esquema de cores de 2020 oferece um design em grande parte branco com destaques de azul e verde para representar a estreita parceria com a Ford, bem como um maior apoio da Castrol.

Os homens de Cumbria olham para o futuro perto de casa, já que as fotos oficiais foram tiradas no novo Centro de Avaliação da M-Sport que está rapidamente a ganhar forma, estando previsto ser concluído no outono deste ano. Foi construída uma pista de testes de 2,5 quilómetros, ainda no ano passado, os especialistas da Northern Developments estão agora concentrados na oficina adjacente que terá a ‘módica’ área de 10.723 m2.

A avançar a ritmo acelerado, já estão instaladas cerca de 550 toneladas de estruturas metálicas e todas as paredes exteriores de betão pré-fabricadas foram totalmente colocadas. Uma vez concluído, este amplo empreendimento de vários milhões de libras marcará uma nova era para a M-Sport – com um centro de excelência em engenharia verdadeiramente único à beira do Parque Nacional de Lake District.

O projeto foi possível graças ao investimento do Fundo de Crescimento Regional (RGF) do governo britânico, bem como ao investimento do Fundo de Crescimento fornecido pela Cumbria Local Enterprise Partnership (CLEP) – e irá assegurar que Cumbria desempenhe o seu papel para impulsionar a economia local, as competências e a inovação no seio da Central Norte.