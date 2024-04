Marie-Antoinette Katoto surpreendeu quando colocou as parisienses com vantagem confortável, com golos aos 44 e 48 minutos, contudo as pupilas da lusodescendente Sonia Bompastor deram a volta na parte final com tentos de Kadidiatou Diani, aos 80, Daelle Melchie Dumornay, aos 85, e Amel Majri, aos 86.

Depois da guarda-redes Constance Picaud evitar, por diversas vezes, o golo do Lyon, Marie-Antoinette Katoto, contra a corrente do jogo, deu vantagem ao PSG, sendo que ainda desperdiçou a oportunidade de fazer o terceiro, num início de segunda parte de descontrolo das anfitriãs.

O Lyon nunca desistiu e ressuscitou verdadeiramente aos 80 minutos quando Diani, com a ponta da chuteira, reduziu para 2-1, cinco minutos antes da haitiana Dumornay fazer o golo mais belo da tarde, ao evitar uma contrária e 'fuzilar' as redes.

Com as forasteiras desorientadas com a vantagem que se esfumou rapidamente, Majri, igualmente após fugir a uma adversária, rematou cruzado com o pé esquerdo, consumando uma reviravolta épica, que coloca o Lyon na frente da eliminatória, que se decide em 28 de abril.

As lionesas, 'carrascas' do Benfica nos 'quartos', são recordistas de vitórias na prova, com oito cetros, enquanto o Paris Saint-Germain foi finalista vencido em 2014/15 e 2016/17.

Na outra meia-final, as campeãs em título, o FC Barcelona, com três títulos europeus, sofreram a primeira derrota da época, ao 38.º jogo, em casa ante o Chelsea, por 1-0, com golo solitário da escocesa Erin Cuthbert, aos 40 minutos, a fazer sonhar com a segunda presença das inglesas numa final da 'Champions'.

RBA // AMG

Lusa/Fim