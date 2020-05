Poderá estar para breve o regresso das motos de competição ao asfalto dos circuitos. O processo de desconfinamento que o país atravessa permite à Federação de Motociclismo de Portugal definir como data de arranque do Campeonato Nacional de Velocidade (CNV) os próximos dias 5, 6 e 7 de Junho, sendo o Circuito do Estoril o primeiro traçado a acolher as motos e os pilotos das diversas categorias.

Ainda dependente do evoluir do referido processo de desconfinamento e das medidas adoptadas pelas entidades oficiais (Governo e GDS) a cada quinzena nas diversas fases do referido processo, Portugal poderá mesmo ser o primeiro país europeu a ter novamente motociclismo de competição em acção, sendo que neste ansiado regresso às pistas pilotos e equipas irão ter um programa com três dias, sendo o primeiro (5 de Junho) reservado a treinos livres. O mesmo se passará com a segunda prova do campeonato, agendada para os dias 19, 20 e 21 de Junho no Autódromo Internacional do Algarve.

O calendário de provas internacionais segue igualmente a mesma tendência, dependendo sempre do evoluir da pandemia, neste caso a nível global pois a abertura de fronteiras será necessária em todo o caso. Mas a ‘luz ao fundo do túnel’ começa a surgir e dentro de três semanas as motos poderão novamente começar a fazer-se ouvir no agora silencioso ‘paddock’ do Circuito do Estoril.