"A FIBA Europe convidou o Luxemburgo, na sequência da decisão da Áustria, tomada no início da semana, de renunciar à competição, por razões internas", anunciou o organismo.

De acordo com a FIBA, "o Luxemburgo era a equipa colocada em melhor posição para substituir a Áustria, tendo em conta os resultados da primeira ronda de pré-qualificação [terceiro do Grupo B, com duas vitórias, atrás de Islândia e Eslováquia]".

Desta forma, o Luxemburgo vai defrontar Portugal e Suécia no Grupo C da segunda ronda de pré-qualificação, na 'bolha' de Matosinhos, de 12 a 18 de agosto.

Portugal defronta os escandinavos em 12 e 16 de agosto e mede forças com os luxemburgueses em 13 e 17.

O selecionador luso, Mário Gomes, já pré-convocou 16 jogadores - dos quais terá, depois, de prescindir de dois -, que se vão concentrar em 04 de julho e disputar, na preparação, dois torneios triangulares e duas partidas na Suíça.

Os primeiros encontros serão em Matosinhos, de 21 a 24 de julho, seguindo-se uma deslocação a solo helvético, onde Portugal jogará em 28 e 29, e, depois, o regresso à 'bolha', para os últimos testes de preparação, já em agosto.

Para alcançar um lugar na fase de qualificação europeia, juntando-se às 24 equipas já apuradas, Portugal precisa de ficar num dos dois primeiros lugares do agrupamento.

O Mundial de basquetebol de 2023 realiza-se na Indonésia, Japão e Filipinas, de 01 a 17 de setembro.

