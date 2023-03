O Luxemburgo defronta a Eslováquia na primeira jornada do Grupo J de apuramento, em 23 de março, em Trnava, recebendo a seleção portuguesa três dias mais tarde, em 26, no Estádio do Luxemburgo.

Portugal defronta antes o Liechtenstein, em 23 de março, no estádio José Alvalade, em Lisboa, na estreia no Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, que integra ainda as seleções da Islândia e da Bósnia-Herzegovina.

O encontro no recinto do Sporting vai também marcar a estreia do treinador espanhol Roberto Martínez como selecionador português, depois de ter sucedido a Fernando Santos, em janeiro.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Anthony Morris (Union Saint-Gilloise, Bel), Tiago Pereira Cardoso (Borussia Mönchengladbach, Ale) e Ralph Schon (Wiltz).

- Defesas: Dirk Carlson (St. Polten, Aut), Maxime Chanot (Nova Iorque FC, EUA), Eldin Dzogovic (Magdeburgo, Ale), Michael Gonçalves Pinto (Sparta Roterdão, Hol), Tim Hall (Ujpest, Hun), Laurent Jans (Waldhof Mannheim, Ale), Enes Mahmutovic (CSKA Sófia, Bul) e Marvin Martins (Áustria Viena, Aut).

- Médios: Leandro Barreiro Martins (Mainz, Ale), Florian Bohnert (Bastia, Fra), Lars Gerson (Kongsvinger, Nor), Christopher Martins (Spartak Moscovo, Rus), Mathias Olesen (Colónia, Ale), Timothé Rupil (Mainz 05 II, Ale), Sebastien Thill (Hansa Rostock, Ale) e Vincent Thill (AIK Estocolmo, Sue).

- Avançados: Yvandro Borges Sanches (Borussia Mönchengladbach, Ale), Alessio Curci (Mainz 05 II, Ale), Gerson Rodrigues Gouveia (Al Wehda, Ara), Danel Sinani (Wigan, Ing) e Dejvid Sinani (Dudelange).

RPC // VR

Lusa/fim