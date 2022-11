Pela 50.ª vez na carreira, Doncic atingiu a dezena em três dados estatísticos, com 33 pontos, 12 ressaltos e 11 assistências.

Apenas 10 jogadores na história conseguiram 50 'triplos-duplos', com Doncic a ser, aos 23 anos e 263 dias, o segundo mais novo a chegar a esta marca, apenas superado pelo lendário Oscar Robertson (23 anos e 42 dias).

"É fantástico. Sinto-me muito bem. Estou muito feliz por estar aqui e a fazer isto", disse Doncic.

A comandar Doncic neste momento está um dos 10 jogadores que ultrapassaram os 50 'triplos-duplos', com o agora treinador Jason Kidd a dizer que o esloveno "já está a reescrever os livros da história".

"É muito bom [ser o segundo mais rápido a chegar aos 50 'triplos-duplos']. Oscar [Robertson] era especial. Estar apenas atrás do Oscar mostra o quão bom ele é", disse o antigo base, que fez 107 'triplos-duplos' ao longo da carreira.

Neste momento, Doncic é o líder de pontuação da fase regular da NBA, com 34,4 pontos por jogo, tendo conseguido quatro 'triplos-duplos' com mais de 30 pontos esta temporada.

Frente a uns Nuggets sem Nikola Jokic, jogador mais valioso das duas últimas temporadas, destaque ainda para as exibições de Reggie Bullock (20 pontos), Christian Wood (21) e Josh Green (21), com os dois últimos a saírem do banco dos 'Mavs'.

Na equipa de Denver, Kentavious Caldwell-Pope e Bruce Brown foram os melhores marcadores, com 18 pontos.

