Luís Outeiro regressou à competição no passado fim-de-semana em Montearagon, perto de Toledo, naquela que foi a quarta etapa do campeonato de Espanha de Motocross.

“Depois de uma longa paragem devido à pandemia que vivemos, já ansiava por competir novamente” disse o piloto de Alqueidão nas redes sociais.

“No Sábado foi dia de treinos, tendo feito 13.° nos treinos livres cronometrados e 11.º na manga de qualificação. No Domingo foi dia de corrida e debaixo de altas temperaturas consegui alcançar o 9.° lugar em ambas as mangas sendo 8.º na classificação geral” resumiu o vice-campeão nacional de MX2.

No final, o jovem de 16 anos fez um “balanço positivo desta prova a qual serviu para começar a recuperar o ritmo de corrida.”

—

(Foto: Facebook Luís Outeiro 47)