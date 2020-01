Luís Neto volta a treinar com o plantel do Sporting após paragem de um mês O futebolista Luís Neto voltou hoje aos treinos do Sporting, ainda que condicionado, depois de uma ausência de um mês devido a uma fratura nas costelas, que o obrigou a internamento. desporto Lusa desporto/luis-neto-volta-a-treinar-com-o-plantel-do_5e14a6cbfc58531c1bc3e0f9





Segundo o clube, o defesa central, que se lesionou em 08 de dezembro, no jogo com o Moreirense, que os 'leões' venceram por 1-0, trabalhou hoje integrado no plantel, embora ainda com limitações.

Fora das opções do técnico Silas, continua o guarda-redes Renan Ribeiro, que realizou trabalho no ginásio e no relvado.

O plantel do Sporting regressou hoje ao trabalho, depois da derrota caseira frente ao FC Porto (2-1), tendo os titulares do encontro de domingo realizado trabalho de recuperação, no relvado e no ginásio.

O Sporting, quarto classificado da I liga portuguesa, prepara a deslocação de sábado ao terreno do Vitória de Setúbal, da 16.ª jornada da prova.

Os 'leões', que seguem a 16 pontos do líder Benfica, voltam a treinar na quarta-feira, às 10:00, na academia do clube, em Alcochete.

