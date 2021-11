O lateral espanhol Porro e o central português Luís Neto estão recuperados e já treinaram com vista ao jogo de quinta-feira com o Varzim (20:15), a disputar no Estádio José Alvalade e a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Em sentido oposto, o lateral-esquerdo Rúben Vinagre, emprestado esta época aos 'leões' pelos ingleses do Wolverhampton, é baixa na equipa, com o defesa a apresentar "uma entorse no tornozelo esquerdo".

O lateral junta-se no boletim clínico ao central uruguaio Sebastian Coates, que continua "em tratamento" a uma lesão num joelho.

A equipa 'leonina' volta a treinar na quarta-feira na Academia de Alcochete, em sessão agendada para as 10:00, e, às 13:00, o treinador Rúben Amorim dará a conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça de Portugal.

RPM // VR

Lusa/Fim