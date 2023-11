Os vila-condenses não vencem para o campeonato há oito jornadas, tendo perdido nas últimas quatro, o que afundou a equipa nos últimos lugares da classificação, mas o técnico garantiu "resiliência" para dar a volta à situação.

"Não vamos virar a cara a luta. Garanto que vamos atingir, outra vez, os objetivos do clube esta época e tenho uma crença absoluta que vamos ganhar este jogo", disse Luís Freire, na antevisão da partida.

O treinador reconheceu que equipa "tem dado tiros nos pés que custam caro" nas partes finais das partidas, ao não conseguir segurar as vantagens, considerando que é preciso "ter o fel necessário para ganhar os jogos nesses momentos".

"Estamos a fazer um campeonato desvirtuado pelos nossos últimos minutos de jogo. Podíamos ter mais nove pontos. Sabemos que a exigência em nós tem de ser maior. Houve uma conversa séria sobre a mentalidade que precisamos para ganhar", partilhou o treinador do Rio Ave.

Luís Freire garantiu que "a resiliência do treinador está em cima da mesa toda a semana", mostrando-se otimista que o regresso às vitórias "está cada vez mais perto", notando que a equipa "não é fraca, nem desorganizada"

"O que temos de fazer é dar uma resposta. Falámos com os jogadores, e mesmo sabendo que é mais difícil trabalhar quando não se ganha, também é aí que aparecem as equipas e os homens fortes. Estamos cá para encontrar soluções", completou.

Sobre o adversário, Luís Freire falou de uma Boavista "que constrói e liga bem o seu jogo", mas apesar de elogiar o "grande trabalho feito pelo Petit na capacidade de equipa ter a bola", também notou debilidades nos 'axadrezados'.

"Têm algumas dificuldades sem bola, que podemos explorar. Temos capacidade para ferir o Boavista se formos sérios, positivos e otimistas. Temos de saber que podemos ganhar", vincou.

O conjunto da foz do Ave tem o plantel quase na máxima força para este desafio, sem exceção o avançado Joca, que recupera de lesão.

O Rio Ave, último classificado, com cinco pontos, recebe no domingo o Boavista, sexto, com 15, numa partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.

JPYG // PFO

Lusa/Fim