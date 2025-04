Ciente de que as 'águias', segundas classificadas do campeonato, com 69 pontos, os mesmos do líder Sporting, têm uma "margem de erro menor" em relação aos vitorianos, o técnico realçou que a sua equipa tem "pressão positiva" para manter "senda das vitórias" e prolongar o registo de 10 jornadas sem desaires, quando ocupam o quinto lugar, com 48 pontos, e ambicionam o regresso à Liga Conferência.

"As equipas têm uma identidade forte e gostam de jogar. Temos de ser muito competentes e muito comprometidos. Temos de ter a sensação de que podemos ganhar o jogo. Quero os meus jogadores a imaginar o 'sabor' da vitória e a procurá -la. Vamos ter de ser solidários e comprometidos. Vamos poder fazer os nossos golos", disse, na antevisão ao desafio marcado para sábado, às 20:30.

À espera de "um jogo bem jogado, taticamente rico e com bons intervenientes em campo" no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, o treinador de 39 anos vincou ainda que os seus pupilos se devem apresentar "no limite", "reativos à perda da bola e muito equilibrados", a "dar tudo por tudo nos duelos".

Agradado com "o caráter" dos seus pupilos e o "mérito de se autorregularem e recuperarem", numa fase da época em que contabilizam 47 jogos em todas as competições, Luís Freire reconheceu ainda que o "fator casa" pode ajudar o Vitória, derrotado nessa condição apenas uma vez para a presente edição da I Liga, com o FC Porto (3-0).

"Sem dúvida que tem sido um fator fundamental da nossa caminhada. Temos feito pontos e temos ganhado. Temos um apoio muito grande dos nossos adeptos. Os adeptos do Vitória são especiais. Não é por acaso que a equipa aparece forte no final da época, porque vê as bancadas, com gente ligada à equipa. Os nossos jogadores têm um caráter forte e galvanizam-se", realçou.

Sem esclarecer se o médio Tiago Silva, utilizado em 42 partidas nesta época e ausente do jogo anterior, com o Gil Vicente (triunfo por 1-0), Luís Freire comentou ainda as recentes queixas dos 'encarnados' em relação à arbitragem, depois do empate caseiro com o Arouca (2-2), na ronda 29.

Luís Freire mostrou-se confiante "na competência, na qualidade e na integridade" da equipa de arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto, a seu ver a "principal interessada" em "passar ao lado do jogo".

"O principal interessado de fazer uma boa exibição e de passar ao lado do jogo é o árbitro, com a sua equipa de arbitragem, e ficar à margem do resultado. O que interessa é os jogadores serem os protagonistas. Quem sejam eles a decidir o jogo dentro das quatro linhas, que sejam eles os 'artistas' num grande espetáculo", observou.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 48 pontos, recebe o Benfica, segundo, com 69, em partida agendada para sábado, às 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

