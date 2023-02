"A persistência será uma palavra importante, é isso que temos de levar para dentro de campo até conseguirmos a vitória, que queremos que aconteça já neste jogo. Temos de cumprir à risca o plano de jogo, mas com criatividade e alegria", prometeu Luís Freire, técnico dos vila-condenses.

Apesar da derrota (1-0) da última jornada, na receção ao Sporting, Luís Freire quer que os seus pupilos mantenham "a atitude, concentração e organização" demonstrada nessa partida, mas reconheceu que a equipa tem de ser "mais objetivos no último terço".

"Analisamos cada jogo que fizemos e percebemos os motivos dos resultados e o que podemos fazer melhor. Temos de manter o que está bem, nomeadamente a capacidade de reação à perda de bola e de pressão ofensiva", disse o treinador.

Sobre o Estoril Praia, Luís Freire falou de uma equipa "com qualidade técnica, bons jogadores, que gosta de construir a partir de trás", esperando, por isso, "dificuldades" para este duelo.

"Tiveram uma série negativa de resultados, mas ganharam na última jornada e ficaram perto de nós na classificação. É uma equipa que ofensivamente tem muitos recursos para nos criar perigo e defensivamente também é forte", disse o treinador Rio Ave.

Questionado sobre a série sem vitórias e o 'lastro' psicológico que tal pode ter no grupo, Luís Freire lembrou que o Rio Ave continua "dentro dos objetivos" traçados para esta temporada.

"Temos 21 pontos e ganhando este jogo estaremos no meio da tabela, com um campeonato estável, e até com superioridade em relação à posição de play-off. Não vamos transformar um bom campeonato num mau campeonato só por causa de um momento menos positivo. Vamos ultrapassar esta fase porque trabalhamos muito para isso", garantiu.

Luís Freire partilhou, ainda, que o avançado Aziz, melhor marcador da equipa, continua em negociações com outros clubes para uma eventual transferência, e que a sua utilização nesta partida "é uma incógnita".

Também em dúvida está o defesa central Josué Sá, que recupera de uma lesão traumática num joelho, enquanto os médios Amine e Joca não podem fazer parte das opções, também devido a problemas físicos.

O Rio Ave, 14.º classificado com 21 pontos, recebe esta segunda feira o Estoril Praia, 12.º com 22, numa partida agendada para as 19:00, que terá arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

