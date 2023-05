"Independente dos nossos principais objetivos já estarem atingidos, temos de ser uma equipa competitiva, com prazer pelo jogo, e a querer vencer. Temos mostrado isso nos últimos jogos e vamos continuar a fazê-lo", apontou o técnico dos vila-condenses.

Luís Freire lembrou que, nos recentes desafios, a sua equipa venceu o Arouca, que está a lutar por objetivos europeus, e empatou com o Marítimo, envolvido na batalha pela manutenção, garantindo, por isso, que não vai facilitar a tarefa do Vitória de Guimarães.

"Somos uma equipa que tem mostrado que leva todos os jogos a sério. Queremos ser competitivos e dar o nosso melhor, sinto o grupo ainda motivado para jogar. Para nós, é diferente ficar em 12.º lugar ou acabar na primeira metade na tabela. Queremos o máximo de pontos possíveis e subir na tabela", vincou.

Questionado se a pressão deste adversário na luta por uma vaga nas competições europeias da próxima época pode ser um trunfo para Rio Ave, Luís Freire vincou que os estados emocionais dos rivais não lhe dizem respeito.

"A pressão de ganhar para atingir objetivos é, no meu entender, um fator de motivação para qualquer equipa. Mas como não controlo o que se passa no Vitória, quero que a minha equipa esteja solta em campo, mas com responsabilidade", afirmou,

O treinador do conjunto da foz do Ave tem, nas últimas jornadas, feito algumas alterações no 'onze', utilizando atletas menos utilizados, numa tendência que não revelou se vai manter.

"O meu plano é colocar jogadores que, neste momento, estejam disponíveis fisicamente, independentemente do que fizeram para trás. Quero que estejam concentrados, com confiança e vontade de jogar e mostrar qualidade", apontou.

Luís Freire, que garantiu um Rio Ave preparado para qualquer dos esquemas que o Vitória venha utilizar, elogiou a equipa adversária.

"Espero bom espetáculo, entre duas boas equipas. O Moreno com grande trabalho a comandar o Vitória e tentar lutar pelo objetivo da Europa, e, por isso, conto com um jogo muito competitivo", rematou.

Os vila-condenses não podem neste jogo contar com os lesionados Joca e Bruno Ventura.

O Rio Ave, 12.º classificado com 39 pontos, recebe este domingo o Vitória de Guimarães, sexto com 47, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

