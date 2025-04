Sem qualquer derrota para o campeonato nas oito jornadas anteriores, a equipa vimaranense ocupa o sexto lugar, com 42 pontos, e recebe o adversário logo acima na tabela a partir das 20:30 de sábado, com o intuito de reduzir a distância para a quinta posição, a última que pode garantir o acesso às competições da UEFA, no caso a Liga Conferência.

"Somos uma equipa que normalmente gosta de dominar o jogo, de ter bola, de atacar, de assumir as despesas do jogo. Temos de ter um lado agressivo, de reagir à perda, de ter uma agressividade amanhã [sábado]. Temos de criar mais oportunidades do que o adversário e de merecer a vitória. Tem de ficar a sensação de que a equipa fez tudo para ganhar", vincou, ao projetar o desafio com início às 20:30.

Apesar de estar em causa "um jogo importante", o 'timoneiro' vitoriano rejeitou que o embate entre vitorianos e açorianos seja uma 'final europeia', tendo lembrado que minhotos e açorianos estão separados por quatro pontos quando ainda há 21 em disputa e que, por isso, "nada fica decidido".

Prestes a defrontar um adversário que venceu por 1-0 em oito dos 14 triunfos para o campeonato, Luís Freire reconheceu que é "sempre bom começar o jogo por cima", a propósito da eventualidade da sua equipa marcar primeiro, mas defendeu que a forma como "o jogo acaba" é mais importante.

"No Bessa, estivemos a perder por 1-0 [com o Boavista] e ganhámos por 2-1 [em desafio da 25.ª jornada]. Em Moreira de Cónegos, sofremos primeiro e demos a volta [no empate 2-2 com o Moreirense, para a 27.ª ronda]. Interessa como começa, mas interessa mais como acaba", vincou.

À espera de um desafio equilibrado, perante "uma equipa forte e bem identificada defensivamente", o treinador comentou também os golos sofridos pelo Vitória a partir de lançamentos de linha lateral, a exemplo do que aconteceu com os golos sofridos perante o vizinho Moreirense.

O técnico lembrou que os vimaranenses apresentam um registo de 10 pontos nos últimos quatro jogos e contabilizam sete golos sofridos na segunda volta, números que, a seu ver, comprovam que o jogo de Moreira de Cónegos foi "exceção e não regra".

"Temos recuperado e feito muita coisa bem. Já houve situações mais lá atrás em que o Vitória foi penalizado no final dos jogos. Desde que estamos cá, a equipa tem estado concentrada. Mais do que falados, esses lances foram trabalhados. Amanhã vai haver lançamentos laterais e temos de estar no sítio certo, à hora certa", frisou.

Luís Freire rejeitou ainda esclarecer se o defesa central Mikel Villanueva, que saiu ao intervalo frente ao Moreirense, com queixas musculares, e o avançado Gustavo Silva, ausente dos relvados desde o início de janeiro, estão aptos para a receção à equipa de Ponta Delgada.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 42 pontos, recebe o Santa Clara, quinto, com 46, em partida agendada para sábado, às 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.

