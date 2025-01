Responsável por uma equipa sem qualquer triunfo nos sete jogos anteriores, com vantagens desperdiçadas em seis deles, o técnico de 39 anos realçou que os jogadores vitorianos têm de aliar a "capacidade técnica muito acima da média", traduzida em 14 golos nesses sete encontros, com melhor organização defensiva na visita à Amoreira.

"Precisamos de gerir melhor os jogos. Isso tem a ver com concentração, com ativar-nos a nós próprios com energia positiva, para estarmos 'vivos' no campo, para defender, para fazer golos e não permitir golos na nossa baliza. O rendimento depende da parte física, da parte tática, da parte técnica, da parte mental", disse, na antevisão ao desafio marcado para domingo, às 15:30.

Além das oportunidades de golo que cria, a equipa minhota tem de se tornar "mais forte" nas bolas paradas ofensivas", de "começar a ser mais competente" nas defensivas e melhorar no aspeto emocional no jogo, do primeiro ao último apito do árbitro, vincou o técnico.

"Temos muitas vitórias neste ano [18 em 34 jogos oficiais]. Temos de nos agarrar a essa qualidade. Somos capazes de 'ferir' o Estoril Praia. Temos de entrar para competir e atacar, mas, quando for para defender, para 'sofrer' juntos, temos de estar todos prontos do primeiro ao minuto 100, se necessário. Temos de ter uma mentalidade muito ativa e ser protagonistas", acrescentou.

De regresso ao Estádio António Coimbra da Mota, para defrontar um clube que orientou na época 2018/19, Luís Freire considerou que o Estoril Praia é uma formação que tem "uma vertente ofensiva" reconhecida e que também "dá espaço para atacar a baliza", tendo perspetivado um jogo aberto entre dois conjuntos à procura do triunfo.

Uma das opções disponíveis para a deslocação ao terreno do emblema 'canarinho', a viver um ciclo de dois triunfos seguidos, é o extremo Vando Félix, primeiro reforço de 'inverno' do Vitória e jogador "tecnicamente evoluído", que dá "velocidade e irreverência" ao ataque vimaranense e é também "muito comprometido" a defender, disse Luís Freire.

O treinador frisou ainda que está mais focado no jogo de domingo do que nos restantes dias o mercado de transferências de inverno, tendo referido que os jogadores ao seu dispor "dão as máximas garantias para vencer" e 'cobrem' as posições eventualmente mais 'deficitárias', como aconteceu com o médio Zé Carlos, que alinhou a lateral direito na receção ao Arouca [2-2].

"Queremos agarrar-nos aos jogadores que cá estão, queremos potenciá-los ao máximo. O Zé Carlos tem capacidade para fazer essas posições [lateral direito e médio]", afirmou.

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da I Liga portuguesa, com 26 pontos, defronta o Estoril Praia, 10.º, com 21, em partida agendada para domingo, às 15:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, concelho de Cascais, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

