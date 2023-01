"As duas equipas mudaram bastante [desde o início do campeonato] e acredito que tanto o Rio Ave como o Vizela são mais fortes. Somos competitivos e um conjunto nada fácil de bater, pelo que vamos a Vizela com a personalidade e atitude habitual com o intuído de vencer o jogo", disse Luís Freire.

Os vila-condenses começaram a competição com uma derrota na receção aos vizelenses, mas desde então têm vindo a recuperar na tabela classificativa, embora sem vitórias nos últimos jogos.

"A equipa percebeu a força de sermos equilibrados nos golos sofridos e marcados. Se não sofrermos estaremos mais perto de vencer", analisou o treinador do Rio Ave.

Luís Freire reconheceu que nesta deslocação a Vizela vai encontrar um adversário "que a jogar em casa é muito intenso e forte nas transições", mas acredita que a sua equipa "vai dar uma boa resposta", mesmo admitindo possíveis alterações no 'onze'.

Para esta partida, o técnico continua sem poder usar os lesionados Joca e Lucas Flores.

O Rio Ave, 10.º classificado com 21 pontos, joga no domingo no estadio do Vizela, nono, também com 21, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da associação de Braga.

JPYG // AJO

Lusa/fim