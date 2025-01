Depois de Rui Borges, que iniciou a época ao 'leme' dos vitorianos e rumou ao Sporting em dezembro de 2024, e de Daniel Sousa, treinador cuja saída foi confirmada na terça-feira, após três semanas de trabalho, o técnico de 39 anos regressa hoje ao ativo, após ter saído do Rio Ave em novembro último.

Luís Freire é o segundo treinador com mais jogos pelos vila-condenses (129), atrás de Carlos Brito (365), tendo conquistado o título de campeão da II Liga em 2021/22 e conduzido a equipa da foz do Ave ao 12.º lugar na época 2022/23 e ao 11.º na temporada 2023/24.

Natural da Ericeira, vila do concelho de Mafra, o novo 'timoneiro' dos minhotos iniciou a carreira no clube da localidade natal, o Ericeirense, na 2.ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa, em 2012/13, rumou ao Pêro Pinheiro, do concelho de Sintra, em 2015/16, e sagrou-se vencedor do Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol luso em 2017/18, pelo Mafra.

O feito valeu-lhe a estreia na II Liga em 2018/19, pelo Estoril Praia, antes da mudança para o Nacional, promovendo os madeirenses à I Liga, em 2019/20, para se estrear no escalão maior em 2020/21, temporada que não completou, com os insulares a classificarem-se na 18.ª e última posição.

