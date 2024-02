"Não é todos os dias que temos a oportunidade de jogar contra um adversário que está em primeiro ou em segundo. É um jogo onde temos pouco a perder, porque o Sporting tem ganhado a quase toda a gente e 'cilindrado', com uma média de três golos por desafio. Vejo uma oportunidade para nos pormos à prova e mostrarmos a nossa qualidade", disse Luís Freire.

O técnico do conjunto vila-condense, que vem de uma derrota, em Famalicão, na última jornada, acredita, ainda assim, que o Rio Ave pode surpreender os 'leões', apontando que a sua equipa tem sido "competente nos jogos em casa".

"Sabemos o que temos de fazer, e também sabemos como joga o Sporting. Tem sido a melhor equipa do campeonato, com um ataque muito finalizador, boa capacidade ofensiva e defensivamente estável. Estão moralizados, mas sinto que podemos surpreender", disse o treinador do conjunto da foz do Ave.

Luís Freire garantiu que o seu grupo "tem a lição bem estudada" e, mesmo confessando "respeito pela qualidade que o Sporting tem demonstrado", prometeu um Rio Ave "bem preparado para poder vencer".

"Estamos aptos a, durante o jogo, responder aos vários desafios que surgirem, até o próprio vento e a própria chuva. Temos muitos jogos frente ao Sporting nos últimos anos e não é difícil perceber o que vamos fazer. Não nos vamos desviar do que somos e do queremos para discutir o jogo", prometeu.

A formação vila-condense vai para este desafio com algumas baixas, nomeadamente as de Aderllan Santos e Boateng, por castigo, André Pereira, por lesão, e Tanlongo, que não pode jogar por estar no clube por empréstimo dos 'leões'.

"Não estando esses jogadores, acredito que quem entrar vai dar uma boa resposta. A confiança é máxima e esta será uma oportunidade para outros atletas mostrarem a sua qualidade", apontou Luís Freire.

O treinador reconheceu que o plantel "está com mais soluções" desde o mercado de janeiro, quando entraram dez reforços, e apesar de apontar que ainda decorre um período de adaptação para alguns desses atletas, vê a sua equipa com capacidade "de ser mais imprevisível e ter mais planos de jogo".

Nesse âmbito dos reforços, Luís Freire foi questionado sobre Adrien Silva, e apontou que o médio ex-Sporting "está a integrar-se bem" e que fará parte para as soluções para o jogo deste domingo.

"Está cada vez mais próximo de jogar mais tempo, desde que continue a trabalhar bem e eu entenda que é a melhor solução. Chegou há pouco mais de 20 dias, e já fez 20 minutos contra o Famalicão. Está disponível, convocado, logo veremos. Está-se a integrar bem, com boa energia e atitude. Certamente nos ajudará muito", assumiu o treinador dos vila-condenses.

O Rio Ave, 15.º classificado com 21 pontos, recebe este domingo o Sporting, segundo com 21, mas menos um jogo, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

