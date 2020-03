Luís Figo considera "uma loucura" Sporting pagar 10 milhões por Rúben Amorim O antigo futebolista português Luís Figo considerou hoje "uma loucura" o pagamento de 10 milhões de euros por parte do Sporting ao Sporting de Braga para garantir a contratação imediata do treinador Rúben Amorim. desporto Lusa desporto/luis-figo-considera-uma-loucura-sporting_5e625494dcab6f199a29980a





"Penso que é uma aposta importante da parte do clube: pela quantia de que estamos a falar, para um país como Portugal e pela situação financeira do Sporting. Na minha opinião pessoal, é uma loucura pagar esse valor por um treinador, mas é uma decisão de quem gere o clube e, certamente, tem mais informação do que eu para poder falar sobre a parte financeira", disse o ex-jogador, à margem de um evento promocional relacionado com o Euro2020 de futebol.

Luís Figo lembrou a sua condição de "sportinguista" para manifestar a expectativa de "uma aposta de êxito" dos 'leões' no novo técnico, além de expressar o desejo de que "Rúben [Amorim] seja feliz em termos de resultados" para dar alegrias à massa associativa do clube.

Sobre a decisão da direção liderada pelo presidente Frederico Varandas, o antigo futebolista, formado nas camadas jovens do emblema de Alvalade, vincou que a instabilidade no comando técnico na presente temporada "não é normal".

"A troca de treinadores é sempre uma decisão de gestão das pessoas competentes para tomarem esse tipo de decisões. Significa que os resultados desportivos não são os melhores ou aqueles que o clube pretende. Em relação ao Sporting, ter quatro treinadores numa época não é normal, ainda mais pela situação financeira do Sporting. E, para Portugal, ter de gastar uma quantia como aquela que foi gasta no novo treinador é uma aposta importante", reiterou.

O Sporting oficializou na quinta-feira a contratação de Rúben Amorim como o novo treinador da equipa principal de futebol dos 'leões', pelo qual pagou os 10 milhões de euros da cláusula de rescisão que o vinculava ao Sporting de Braga.

