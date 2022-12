"É hora de dizer adeus. A equipa precisa de apoio para que Luís de la Fuente [novo selecionador] consiga alcançar tudo o que deseja e nós desejamos. Tudo começou há quatro anos e como o tempo passou rápido. Só posso agradecer imensamente a quem me contratou", lê-se numa carta publicada por Luís Enrique nas redes sociais.

O treinador de 52 anos chegou à 'roja' em julho de 2018, quando sucedeu a Fernando Hierro, numa experiência que interrompeu durante cinco meses, devido a problemas familiares, em 2019.

No Mundial2022, a decorrer no Qatar, a Espanha foi afastada por Marrocos nos oitavos de final, após o empate 0-0 no tempo regulamentar e no prolongamento, desfeito através de grandes penalidades (3-0).

"Os jogadores foram exemplares no seu comportamento e fieis à ideia de jogo plantada. Eu e a minha equipa técnica lamentamos não termos podido ajudar mais e levar a equipa mais longe", confessou Enrique, deixando agradecimentos aos seus adjuntos, como também a todo o 'staff' da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O antigo internacional espanhol enalteceu ainda o "apoio dos adeptos em todos os momentos, sobretudo nos mais delicados".

"Vamos, Espanha! Adeus. Obrigado", concluiu.

O asturiano, que já treinou as equipas do FC Barcelona, FC Barcelona B, Roma e Celta de Vigo, levou a seleção espanhola a duas 'final four' da Liga das Nações, tendo perdido a final frente à França em 2021, e às meias-finais do Euro2020, quando 'caiu' diante da Itália, por 4-2 nas grandes penalidades, depois da igualdade 1-1.

Luis de la Fuente, até agora selecionador de sub-21, vai passar a comandar a seleção principal, depois de quase uma década na RFEF.

O técnico de 61 anos integra os quadros federativos desde 2013, após ter começado a carreira de treinador na formação e na equipa B do Athletic Bilbau, tendo conquistado os títulos europeus de sub-19, em 2015, e sub-21, em 2019.

LG (JP) // JP

Lusa/Fim