No circuito entre Peuerbach e Steegen, Luís Costa seguiu a ritmo e acabou a 4.23 minutos do vencedor, o neerlandês Mitch Valize, uma das 'figuras' do paraciclismo mundial.

Valize bateu o francês Loic Vergnaud ao 'sprint', com o polaco Krzysztof Plewa em terceiro, a 25 segundos.

Em H4, Flávio Pacheco acabou a uma volta dos primeiros, no nono lugar, numa prova em que o melhor foi o francês Joseph Fritsch, seis segundos mais rápido do que o austríaco Thomas Frühwirth, segundo, e 13 do que o seu compatriota Mathieu Bosredon, terceiro a 13.

"O nível foi muito alto neste Campeonato da Europa. Da nossa participação destaco o empenhamento de todos e os resultados muito positivos, com dois lugares perto do pódio em quatro dias de competição", explicou o selecionador, José Marques, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

