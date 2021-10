Na ressaca da derrota caseira diante dos bracarenses (1-0), para a terceira ronda do grupo F da prova europeia, o Ludogorets, com o defesa Josué Sá a titular, entrou na partida praticamente a perder, face ao golo de Todor Nedelev, logo aos quatro minutos, mas viria a conseguir vencer com reviravolta.

O brasileiro Alex Santana e o cipriota Pieros Sotiriou, aos 24 e 55 minutos, respetivamente, deram a volta ao marcador, pouco antes de o Plovdiv ficar reduzido a 10 elementos, face à expulsão de Dylan Mertens (59), tendo o congolês Jordan Ikoko (90+1) fechado a contagem.

Ainda com dois encontros por realizar, o adversário dos minhotos permanece isolado na liderança, com 27 pontos, mais quatro do que o segundo colocado CSKA Sofia, que tem três partidas em atraso. O Plovdiv ocupa o último lugar do pódio, com 21.

