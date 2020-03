Lucas Oil Pro Motocross: Anunciado o novo calendário para a época de 2020 A organização do Lucas Oil Pro Motocross divulgou o novo calendário para a época de 2020, em resposta ao surto da COVID-19. Com as novas alterações, o campeonato deverá agora começar no dia 13 de junho. desporto MotoSport desporto/lucas-oil-pro-motocross-anunciado-o-novo_5e778f76b06c74195b231b5e





Em resposta à evolução da crise sanitária causada pelo surto de coronavírus, a MX Sports Pro Racing organizou um novo calendário de corridas para a temporada de 2020 do Lucas Oil Pro Motocross. Segundo as alterações realizadas, o campeonato terá início no sábado, dia 13 de Junho, no Jacksonville Motocross Park.

O presidente da MX Sports Pro Racing, Davey Coombs, explica a importância de manter a esperança na realização do campeonato e não pensar apenas no presente. “Enquanto o mundo inteiro está a tentar lidar com a pandemia global que é o COVID-19, nós olhamos para o futuro do nosso campeonato e o impacto que o surto inevitavelmente terá neste evento. Embora, infelizmente, o campeonato já tenha sido afetad por esta pandemia com o cancelamento do mais longo evento do motocross americano, o Hangtown Motocross Classic, desenvolvemos um calendário mais condensado para o resto do campeonato, que terá início daqui a pouco menos de três meses”.

Davey Coombs avança que o novo calendário, composto por 11 rondas, irá abrir com sete fins-de-semana consecutivos de corridas, sendo que o campeonato irá arrancar na Flórida, seguindo-se depois o High Point National (20 de Junho), o Southwick National (27 de Junho), o RedBud National (4 de Julho), o Thunder Valley National (11 de Julho), o Spring Creek National (18 de Julho) e o Washougal National (25 de Julho).

“Após um intervalo de duas semanas, o campeonato retomará o que estava previsto, começando com o Unadilla National (15 de agosto), seguido pelo Budds Creek National (22 de agosto), o Ironman National (29 de agosto) e o Fox Raceway National, que encerrará a temporada, a 5 de setembro.

Foto: Lucas Oil Pro Motocross