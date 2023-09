Kopecky foi terceira na tirada de 150,3 quilómetros, com partida e chegada em Arnhem, em que se impôs Wiebes, que acabou a 11 segundos da belga, a grande dominadora do calendário em 2023, com um título mundial, o segundo lugar na Volta a França e a conquista das clássicas mais importantes.

O dia ficou marcado pela despedida da neerlandesa Annemiek van Vleuten (Movistar), que aos 40 anos participou hoje numa corrida profissional pela última vez, despedindo-se de uma carreira praticamente sem paralelo, como uma das maiores ciclistas da história.

A quatro vezes vencedora da Volta a Itália, duas vezes campeã do Mundo, campeã olímpica, vencedora da primeira Volta a França e também da Vuelta, entre 104 vitórias, teve direito a 'volta de honra' e foi aplaudida por todo o público presente em Arnhem, cortando a meta em último para ser saudada pelos presentes.

