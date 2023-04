As coisas cedo começaram a correr mal para o PSG, com o Lorient a inaugurar o marcador aos 15 minutos, pelo médio Enzo Le Fee, e pioraram à passagem dos 20, quando o internacional marroquino Achraf Hakimi viu o segundo amarelo e foi expulso.

No entanto, eis que, nove minutos volvidos, entra em ação o guarda-redes suíço Yvon Mvogo, num lance digno dos apanhados, no qual este, julgando que o jogo estava interrompido, lançou a bola à sua frente no relvado, para supostamente bater um livre indireto, pondo-a literalmente nos pés de Kylian Mbappe, que agradeceu a oferta e empurrou a bola para o fundo das redes, restabelecendo a igualdade.

De pouco valeu ao PSG tamanha oferta, visto que o lateral esquerdo camaronês Darlin Yongwa, após assistência de Romani Faivre, recolocou o Lorient na frente do marcador, aos 38 minutos, vantagem que seria ampliada em cima do final da partida, aos 89, pelo avançado senegalês Bamba Dieng.

Os internacionais portugueses Danilo Pereira e Vitinha foram titulares no PSG, tendo sido substituídos aos 79 e 65 minutos, respetivamente, por Warren Zaire-Emery e Hugo Ekitike, enquanto Nuno Mendes, também internacional luso, começou no banco, mas entrou aos 56, a render o espanhol Juan Bernat.

Esta derrota caseira do PSG faz alimentar algumas esperanças, embora ténues, ao Marselha de poder ainda lutar pelo título, caso vença hoje na receção ao Auxerre, o que, a acontecer, deixaria a equipa do sul de França a cinco pontos dos parisienses, quando faltam cinco jornadas para o final do campeonato.

Nos outros jogos de hoje, destaque para a goleada do Montpellier ao Mónaco, em pleno Principado, por 4-0, enquanto o Rennes recebeu e venceu o lanterna-vermelha Angers, por 4-2, mantendo-se na luta por um lugar europeu.

O Nice foi a Troyes vencer por 1-0, com o internacional luso Rony Lopes no banco da equipa visitante durante os 90 minutos, e o Clermont somou três pontos na receção ao Reims, o qual derrotou por 1-0.

O PSG lidera a cinco jornadas do fim com 75 pontos (33 jogos), seguido do Marselha, com 67 (32), do Lens, com 66 (32), do Mónaco, com 61 (33), e do Lille, com 59 (33).

