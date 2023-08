A recordista nacional das duas distâncias, de 40 anos, terminou hoje a segunda série das eliminatórias dos 200 no sexto lugar, em 23,13 segundos, na 26.ª posição entre as 44 presentes.

"Eu tinha de alcançar o quarto lugar, porque o quinto ficava tremido. Já sabia disso, dei o meu máximo e não consegui fazer melhor, mas não quer dizer que não esteja bem", advertiu a atleta do Sporting.

Ao correr na segunda série, que contou com a norte-americana Sha'Carri Richardson (22,16) e a costa-marfinense Marie-Josée Ta Lou (22,26), segunda e terceira mais rápidas nas eliminatórias, permaneceu na 'sala de espera' até à última ronda.

"É uma sensação agridoce, é bom estar lá e ter um pé lá dentro, sabendo que podemos entrar [nas semifinais]. Temos medo de não ficar, estamos preparados para sair, mas depois não sais, e acabei por ficar até ao fim. Depois, é um bocado horrível", descreveu a velocista, na zona mista do Centro Nacional de Atletismo, na capital húngara.

A gambiana Gina Bass foi hoje a 24.ª e última repescada para as semifinais dos 200 metros, com o tempo de 23,02 segundos.

No domingo, Bazolo tinha terminado as eliminatórias do hectómetro no mesmo 26.º lugar, com a marca de 11,29, três centésimos de segundo acima da marca da última apurada, a suíça Géraldine Frei.

"Eu já sabia que hoje tinha de fazer o melhor do ano para passar. As condições estão boas, mas tinha uma pista que não era favorável, foi uma dificuldade, mas não é uma desculpa, porque tenho de estar preparada para tudo e correr, tecnicamente bem, o mais rápido", referiu.

Igualmente eliminada ficou a são-tomense Gorete Semedo, com os 23,69 segundos da sua melhor marca do ano, 42.º tempo nas eliminatórias, mas longe do "objetivo traçado" de bater o recorde pessoal (23,27).

"Não saio daqui feliz, mas tenho de ser realista, estive dois meses sem treinar ou competir, por causa de uma lesão. Quando voltei, fiz 24,35, e perdi toda a motivação. Agora, queria fazer o meu recorde, não foi assim tão mau, mas não cumpri o objetivo. Foi uma boa experiência, que serve para sentir que também tenho de ser melhor", explicou a atleta do Benfica, assumindo o "grande sonho" de estar nos Jogos Olímpicos Paris2024.

As meias-finais dos 200 metros estão marcadas para quinta-feira, às 19:45 locais (18:45 em Lisboa), e a final para sexta, às 21:40 (20:40).

