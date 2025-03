A velocista do Sporting, que este ano já igualou os 7,17 segundos do seu recorde nacional, não foi além da 14.ª posição, concluindo esta fase como 14.ª classificada entre as semifinalistas, em 7,21 segundos.

Na disputa pelas oito vagas na final, Lorene Bazolo melhorou em um centésimo o resultado obtido nas eliminatórias, disputadas durante a manhã, então 16.ª nessa fase.

"Foi uma boa corrida. Estava muito ansiosa, queria chegar à meia-final e consegui-o com uma boa marca [durante a manhã], acho que nunca tinha corrido tão rápido numa grande competição", recordou Bazolo, que, aos 41 anos, disputou pela terceira vez as semifinais de Europeus 'indoor', em cinco presenças, repetindo o feito de Belgrado2017 e Glasgow2019.

A atleta do Sporting reiterou a ambição de reforçar o recorde nacional, que detém em igualdade com Arialis Martínez, detentora do melhor resultado luso nestes campeonatos, com o quinto lugar em Istambul2023.

"O recorde nacional está nas minhas pernas, vai ser numa próxima oportunidade, mas estou grata por ter chegado aqui. Apesar de querer uma final, estou feliz", afirmou.

A melhor marca de acesso à final foi alcançada pela italiana Zaynab Dosso, com o tempo de 7,03, enquanto a checa Karolína Manasová foi a última repescada, com 7,10.

A final dos 60 metros está marcada para as 18:37 locais (17:37 em Lisboa), antecedendo a estafeta feminina 4x400 metros, que encerra a 38.ª edição dos Europeus 'indoor'.

JP // FIG

Lusa/Fim