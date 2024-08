No Stade de France, Bazolo, recordista de Portugal com 10,10 segundos, foi quinta classificada na primeira série, com 11,38, quando apuravam as três primeiras de cada uma das oito séries, mais os três melhores resultados.

A atleta, de 41 anos, cumpriu a sua quarta presença em Jogos, depois de ter participado nos 100 e 200 metros de Tóquio2020, Rio2016 e Londres2012, e vai ainda disputar a prova dos 200 metros em Paris2024, cujo início está previsto para domingo.

