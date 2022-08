Bazolo, que se apresenta em Munique como 11.ª do ranking europeu, passou diretamente às semifinais, tendo ficado no 11.º lugar das três séries.

As semifinais dos 100 metros femininos estão agendadas para as 19:35 (horas portuguesas) de terça-feira, com a final agendada também para terça-feira, às 21:25.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou até ao momento uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista.

