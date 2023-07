A campeã italiana de fundo e contrarrelógio, de 31 anos, impôs-se ao sprint no final dos 134 quilómetros entre Fidenza e Borgo Val di Taro, cumpridos em 03:33.08 horas, batendo a norte-americana Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB) e a camisola rosa, respetivamente segunda e terceira.

Assim, a neerlandesa da Movistar, que vai deixar o ciclismo no final da temporada, consolidou-se na liderança da geral do Giro, com Longo Borghini a subir a segunda, a 49 segundos. Ewers entrou no pódio, a 53 segundos de Van Vleuten.

Aos 41 anos, a ciclista da Movistar está cada vez mais perto de revalidar o título na Volta a Itália e de somar o seu quarto triunfo na geral da prova, que venceu em 2022, 2019 e 2018.

A campeã do mundo, vencedora das três grandes Voltas na temporada passada, enfrenta na terça-feira um novo teste, nos 105,6 quilómetros entre Salassa e Ceres, que incluem uma contagem de montanha de categoria especial na parte inicial da tirada.

Hoje, a representação portuguesa no Giro ficou reduzida a Beatriz Pereira (Bizkaia Durango), a campeã nacional de fundo e contrarrelógio do escalão sub-23 de apenas 19 anos, depois do abandono da olímpica Maria Martins (Fenix-Deceuninck).

Pereira foi 150.º na etapa, a mais de 21 minutos da vencedora, e é 149.ª na geral, a 44.58 minutos da veterana camisola rosa.

