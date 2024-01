Os 'reds' chegaram ao golo logo aos 11 minutos, pelo colombiano Luis Díaz, e pareciam ter a eliminatória bem encaminhada, mas já no último quarto de hora o Fulham empatou, aos 77, pelo francês Issa Diop.

O avançado português Diogo Jota foi lançado em campo por Jürgen Klopp aos 67 minutos, a render o uruguaio Darwin Núñez, enquanto, do lado do Fulham, Marco Silva apostou em João Palhinha durante os 90 minutos.

O Liverpool vai medir forças na final, marcada para o estádio de Wembley no dia próximo dia 25 de fevereiro, com o Chelsea, que goleou na terça-feira na receção ao Middlesbrough, do 'Championship' (segundo escalão), por 6-1, depois de ter perdido na primeira mão por 1-0.

JEC // AMG

Lusa/Fim