O português Gonçalo Guedes, aos 26 minutos, aproveitou um erro clamoroso do guarda-redes Allison, com um passe arriscado na área, para colocar os 'wolves' na frente, porém, o ex-benfiquista Darwin 'redimiu' o seu companheiro, ao igualar aos 45.

Na etapa complementar, Salah, na área, consumou a reviravolta, aos 52 minutos, contudo, o sul-coreano Hee-Chan Hwang devolveu a incerteza ao empatar novamente, aos 66, fazendo o 2-2 definitivo.

Ruben Neves, Toti e Gonçalo Guedes foram titulares no Wolverhampton, treinado pelo ex-portista Julen Lopetegui, enquanto Nelson Semedo entrou, aos 68, e o guarda-redes José Sá não saiu do banco.

O Sheffield Wednesday, do terceiro escalão, surpreendeu, ao afastar o 'milionário' Newcastle, impondo-se por 2-1, com um 'bis' do médio Josh Windass.

O Brentford foi surpreendido em casa pelo West Ham, que se impôs com tento solitário do argelino Mohamed Said Benrahma, aos 79 minutos.

Horas antes, o Fulham, de Marco Silva, venceu por 2-0 na visita ao Hull, com golos de Kurzawa, numa recarga ao segundo poste ainda na primeira parte, aos 37 minutos, e de Daniel James, aos 90+4, diante de um adversário proveniente do 'Championship', segundo escalão.

No Fulham, o internacional João Palhinha foi opção apenas a partir dos 72 minutos, enquanto, no Hull, o central Tobias Figueiredo foi titular.

Em outros jogos, destaque para o apuramento mais cedo do Tottenham, com os 'spurs' a vencerem pela margem mínima em casa o Portsmouth (1-0), da 'League One', o equivalente ao terceiro escalão, graças a um golo de Harry Kane.

O avançado inglês ficou a apenas um golo do melhor marcador da história do Tottenham, passando a somar 265 golos pelo clube, menos um do que o falecido Jimmy Greaves, símbolo dos 'spurs' na década de 60.

Com a entrada de equipas da 'Premier' na prova, as maiores surpresas aconteceram para já com as eliminações de Bournemouth, em casa com o Burnley, com uma derrota por 4-2, e do Nottingham Forest, na visita ao Blackpool (4-1), adversários que competem no 'Championship'.

Outro emblema do escalão principal a cair nos jogos que decorreram ao final da manhã e início da tarde foi o Crystal Palace, mas num confronto diante de outro primodivionário, o Southampton, que venceu por 2-1.

O Leicester (1-0 ao Gillingham) e o Brighton (5-1 em casa do Middlesbrough) apuraram-se também para a quarta ronda, o mesmo sucedendo com o Manchester United, que já tinha alcançado o apuramento na sexta-feira (vitória por 3-1 em casa frente ao Everton).

No domingo, será a estreia de Leeds United, Aston Villa, Manchester City e Chelsea, enquanto o Arsenal joga na segunda-feira.

O outro empate da eliminatória, para já, verificou-se hoje entre Chesterfield e West Bromwich (3-3), obrigando também a um segundo jogo, de desempate.

