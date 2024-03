Reunindo "mulheres portistas nascidas em cinco gerações diferentes", a lista "Só há um Porto" apresentou Ana Cristina Costa, Cristiana Vieira, Vitória Matos, Joana Carvalho e Catarina Brás Marques durante uma sessão decorrida na sede de campanha, no Porto.

"Encaramos este momento para corrigir um défice de que temos consciência que há no clube e que muito nos preocupa: a ausência de espaço concedido às mulheres sócias. A valorização mais do que legítima do seu papel não tem sido devidamente observada e a face mais visível disso é a pouca atenção que as modalidades femininas têm merecido e que agora vai exigir um enorme esforço para recuperar esse atraso. Por isso, decidimos que a nossa lista ao Conselho Superior deva ser paritária", explanou André Villas-Boas.

O ex-treinador lembrou que a competência do Conselho Superior passa por "ouvir sobre assuntos de magno interesse para o clube, velar pela observância dos estatutos e dar sugestões à direção e ao Conselho Fiscal e Disciplinar sobre a atividade" dos 'dragões'.

"Para nós, era fundamental que esta lista não fosse constituída só por personalidades da sociedade civil ou política - como tem sido nos últimos anos -, mas antes por um conjunto de sócios que pudesse representar várias vivências e experiências inerentes à vida do associativismo em torno do nosso clube e o seu amor mais visceral pelo mesmo", frisou.

André Villas-Boas concorrerá com Pinto da Costa, detentor de 15 mandatos seguidos na presidência do FC Porto e dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, e com o empresário Nuno Lobo, candidato derrotado em 2020, nas eleições dos órgãos sociais do clube, que vão ser realizadas em 27 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto.

O Conselho Superior vai ser disputado por essas três candidaturas e por um movimento independente, que elegeu três dos 20 membros efetivos daquele órgão há quatro anos e que volta a ser liderado pelo advogado e professor universitário Miguel Brás da Cunha.

A direção do FC Porto, bem como os presidentes e vice-líderes da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar estão por inerência nesse órgão consultivo, que não tem representação feminina efetiva e integra Matilde Passos Ribeiro como suplente.

