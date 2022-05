Esta vai ser a segunda vez que a capital portuguesa acolhe a reunião magna da UEFA, depois de ter sido palco do segundo congresso ordinário do organismo, em 08 de junho em 1956.

O congresso ordinário de Lisboa vai eleger o presidente da UEFA - o mandato do esloveno Aleksander Ceferin termina em 2023 -, sendo esta uma das incumbências deste órgão, juntamente com a apreciação dos relatórios anuais e orçamentos, eleição dos membros do Comité Executivo, dos membros europeus do Conselho da FIFA e do órgão auditor.

É também nestes conclaves que são feitas as alterações aos estatutos da UEFA, consideradas admissões ou exclusões de federações-membro, assim como as decisões sobre as penas aplicadas a federações-membro, membros do Comité Executivo ou membro de qualquer outro órgão, entre outros assuntos de relevo para a modalidade na Europa.

