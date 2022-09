A jogar fora, o Lille até entrou a perder com um golo de Elye Wahi, aos 20 minutos, mas conseguiu dar a volta ao mercador com um 'bis' do canadiano Jonathan David, aos 41 e 90+4, e um tento do inglês Angel Gomes, aos 57.

A equipa do Montpellier jogou toda a segunda parte com menos um elemento, uma vez que o avançado Germain foi expulso aos 45+2. No lado do Lille, os defesas José Fonte e Tiago Djaló foram titulares, enquanto o médio André Gomes entrou na segunda parte.

A equipa de Paulo Fonseca, que na ronda anterior tinha perdido com o Nice, regressou aos triunfos e está provisoriamente no quinto lugar do campeonato, com 10 pontos, a seis dos lideres Paris Saint-Germain e Marselha, enquanto o Montpellier é sexto, com nove.

