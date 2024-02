A grande figura da partida foi o avançado canadiano Jonathan David, autor de um 'hat-trick', aos 14, 47 e 49 minutos, que subiu ao segundo lugar da lista de melhores marcadores, com os mesmos 11 golos de Ben Yedder, do Mónaco, e Alexandre Lacazette, do Lyon, perseguindo à distância o líder Kylian Mbappé, com 20.

O terceiro golo de Jonathan David surgiu na execução de um penálti, no qual o internacional canadiano permitiu a defesa ao guarda-redes do Le Havre, mas foi mais eficaz na recarga.

Pelo Lille jogaram dois jogadores portugueses, o lateral direito Tiago Santos, ex-Estoril Praia, que jogou os 90 minutos, e avançado Tiago Morais, que entrou aos 75 minutos a render o médio francês Remi Cabella, enquanto no 'banco' esteve o jovem luso Rafael Fernandes, que não chegou a ser utilizado.

Com esta vitória, o Lille subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar, com 38 pontos, em igualdade com o Mónaco que recebe no domingo o Toulouse, adversário do Benfica na Liga Europa, a 12 pontos do Paris Saint-Germain, que tem menos um jogo, e a um do Nice, segundo.

