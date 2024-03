Após cinco jogos seguidos sem vencer fora no campeonato, o conjunto orientado pelo técnico português voltou às vitórias na condição de visitante, graças a um solitário golo do avançado canadiano Jonathan David (56 minutos), o seu 12.º na Ligue 1.

Com o triunfo no terreno do Reims, oitavo classificado, os 'dogues', com o internacional sub-21 português Tiago Santos a cumprir os 90 minutos, 'saltaram' para a quarta posição, que garante vaga na terceira pré-eliminatória da próxima edição da Liga dos Campeões, com 41 pontos.

A equipa de Paulo Fonseca ultrapassou, à condição, o Nice (40), quinto classificado, e ficou a um ponto do Mónaco (42), terceiro, e a dois do Brest (43), segundo.

Nice e Brest jogam para a 24.ª ronda no domingo, contra Toulouse e Le Havre, respetivamente, enquanto os monegascos empataram sem golos na sexta-feira com o Paris Saint-Germain, líder isolado do campeonato francês (55 pontos).

