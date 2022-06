A melhor marca do ano para a atleta olímpica foi superada apenas pelos 64,71 metros da croata Marija Tol, mas bem superior aos 61,96 da turca Ozlem Becerek.

A marca foi alcançada ao quinto ensaio, com nulos no terceiro e no sexto, 55,55 metros a abrir, 63,05 no segundo e 62,53 no quarto.

Quinta classificada em Tóquio2020, Cá, de 35 anos, conseguiu para Portugal a terceira medalha de hoje no atletismo, logo no arranque, e a sexta do dia, além da segunda prata a nível pessoal em Jogos do Mediterrâneo, depois do segundo lugar em Tarragona2018, então com 60,05.

Ao todo, são já nove as medalhas portuguesas em Oran2022, seis só no dia de hoje, com o ouro do ciclista Rafael Reis no ciclismo, a prata de Jieni Shao e o bronze de João Geraldo, ambos no ténis de mesa, a prata de Lorène Bazolo nos 100 metros e Liliana Cá no disco, e o bronze no triplo salto de Tiago Pereira.

Jieni Shao já tinha vencido o bronze ao lado de Inês Matos e Matilde Pinto no torneio por equipas, como Geraldo ganhou prata com João Monteiro e Diogo Chen, e a ginasta Filipa Martins foi terceira na final das barras paralelas assimétricas.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram no sábado e decorrem até 06 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.

*** A Lusa viajou a convite do COP ***

SIF // AJO

Lusa/fim