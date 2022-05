Liga espanhola denuncia Paris Saint-Germain à UEFA e à União Europeia por Mbappé

A Liga espanhola de futebol anunciou hoje que vai denunciar o Paris Saint-Germain à UEFA e às instâncias competentes da União Europeia pela renovação com o avançado Kylian Mbappé, em defesa do "ecossistema económico do futebol europeu".