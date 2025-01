O recurso para aquele órgão judicial, adstrito ao Conselho Superior dos Desportos, que foi comunicado por um porta-voz do clube catalão à EFE, permite suspender a decisão anunciada hoje pela comissão conjunta e utilizar os dois jogadores na Supertaça de Espanha.

A RFEF e a Liga espanhola recusaram reinscrever Dani Olmo, de 26 anos, e Pau Victor, de 23 anos, com base na "interpretação literal" dos regulamentos, que impedem a inscrição de um jogador cuja licença tenha sido cancelada por parte do mesmo clube e na mesma época.

Os dois avançados foram inscritos no início da temporada, graças a uma licença temporária que durava até ao final de 2024, mas as licenças tiveram de ser canceladas devido ao incumprimento do Barcelona dos requisitos financeiros da La Liga.

O 'Barça', terceiro classificado no campeonato, liderado pelo rival e campeão Real Madrid, alegou "motivos de força maior" para reinscrever Dani Olmo e Pau Victor, mas os organismos de cúpula do futebol espanhol recusaram essa pretensão em definitivo, após a reunião conjunta de hoje.

O recuso para o Tribunal Administrativo do Desporto deverá permitir ao clube catalão a utilização dos dois futebolistas na Supertaça espanhola, que se realiza na Arábia Saudita e na qual vai defrontar o Atlteic Bilbau, na quinta-feira, em jogo das meias-finais.

RPC // AO

Lusa/fim