Em comunicado, a LPFP refere que o adiamento, acordado com os clubes, se deve ao facto de o organismo "ter recebido informações por parte do responsável pela força policial presente no Estádio do Mar de que não existem condições de segurança para a realização do mesmo, nem hoje, nem amanhã [segunda-feira]".

Apesar de se considerar "alheia aos motivos que levaram ao adiamento", a LPFP diz lamentar o transtorno causado às equipas e adeptos, e assegurou que "será sempre intransigente na defesa das garantias de segurança nas partidas das competições por si organizadas, de forma a assegurar a proteção de adeptos e intervenientes".

Pouco antes da confirmação da Liga de clubes, fonte da SAD do Leixões já tinha revelado à agência Lusa que o encontro no Estádio do Mar tinha sido adiado por falta de policiamento.

A decisão foi tomada na reunião preparatória do encontro, cerca de uma hora antes do jogo, no Estádio do Mar, em Matosinhos, perante a constatação de que havia policiamento insuficiente, adiantou a mesma fonte, explicando que os agentes presentes eram em número inferior ao necessário.

O Leixões ocupa o 17.º e penúltimo posto da II Liga, com 17 pontos, e o Nacional encontra-se no terceiro lugar, com 37.

Este é o segundo jogo das ligas profissionais adiado este fim de semana devido à falta de policiamento, depois de o Famalicão-Sporting, da 20.ª jornada da I Liga, não se ter realizado no sábado, como estava inicialmente previsto.

